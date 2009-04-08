В Севастополе зарегистрирован кош ассоциации «Казачество»

Севастопольско-Черноморский Кош международной ассоциации «Казачество» - местная ячейка международной общественной организации - зарегистрировало Главное управление юстиции в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер новообразованного объединения граждан, главный атаман Владимир ПРОЦЕНКО после регистрации сообщил журналистам, что в состав коша будут входить два полка, две мобильные сотни и два казачьих куреня.

По его словам, за последние два месяца в реестр коша записалось свыше 80 казаков, «активный наплыв объясняется тем, что в наших рядах сохранилась преемственность благодаря казацким организациям украинской диаспоры и ее казацким потомкам, которые не прекращали действовать на протяжении веков в США, Канаде, Австралии, Франции, Швейцарии».

Как прибавил В.ПРОЦЕНКО, «эти организации сохранили старинные, настоящие казацкие клейноды и управленческую гетманскую структуру».

В.ПРОЦЕНКО также сообщил, что структура Севастопольско-Черноморского Коша приближена к структурным подразделениям, которые существовали у атамана морских казачьих подразделений Сидора Билого.

Главный атаман также отметил: «Сегодня мы берем на себя большую ответственность перед своими семьями, всей украинской семьей - будем крепко стоять на страже закона и порядка, способствовать строительству независимой Украины, возрождению славных казацких традиций». Как добавил В.ПРОЦЕНКО, объединение положит начало движению по возвращению исторических казацких названий в городе, проведению спортивных казачьих турниров, а также экологических конкурсов среди школьников под названием «Сохраним казацкое государство».

По данным органов юстиции Севастополя, всего в городе на сегодня зарегистрировано 13 объединений граждан - казацких организаций.