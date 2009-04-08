Крыму нужен лоббист в Киеве

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Крым должен быть территорией развития, а не «полигоном для политтехнологов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня в Симферополе.

«Сегодня Крым превратился в разменную карту, как в геополитическом измерении, так и во внутриполитических проблемах, - сказал А.ЯЦЕНЮК. - Если кто-то из соседних государств хочет поднять свой рейтинг, он едет в Крым. Если кто-то внутри Украины хочет также поднять свой рейтинг, он заявляет о том, что нужно лишить статуса автономию или добавить статус».

Политик заявил, что в случае прихода его команды к власти, «в новом правительстве» будет создана должность вице-премьера по вопросам крымской автономии. А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот человек должен стать «основным лоббистом» Крыма в центральной власти. «Я считаю, что для центра Украины в обязательном порядке в правительстве должен быть вице-премьер-министр по вопросам Крыма, дабы не превращать Крым в политтехнологический полигон противостояния, а превратить Крым в территорию развития. Настолько высока специфика и такая сильная конфликтность сегодня в Крыму, что такие вопросы должны быть на особом контроле у центральной власти. Не только на особом контроле, но и на особом финансировании».