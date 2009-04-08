Яценюк думает, что МВФ отключит «печатный станок» в Украине

Симферополь. 8 апреля. УНИАН. Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК допускает, что возобновление в Украине деятельности программы Международного валютного фонда поможет отключить «печатный станок».

Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

По словам экс-спикера Верховной Рады, «дальнейшее развитие событий с МВФ» может зависеть от голосования в парламенте «во вторник-среду». «Это не антикризисные законы, я подчеркиваю. Это законы, которые необходимы для открытия второго транша. Если они будут проголосованы, то, в принципе, они сойдутся на том, чтобы возобновить деятельность программы», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, возобновление деятельности программы – это с одной стороны «возможность сбалансированного валютного курса», с другой стороны это «поставит хоть под какой-то контроль политику правительства и отключит «печатный станок». «Сегодня пенсии выплачиваются исключительно «печатным станком» и перенесением всей бюджетной росписи. Если выборы пройдут 25 октября, и будут оглашены (например) 1 ноября результаты, то с 1-го ноября в стране денег уже нет, потому что все бюджетные издержки, которые сегодня финансируются по бюджетной росписи, они сняты с последних месяцев и перенесены на первые месяцы», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Комментируя ситуацию вокруг возможности получения Украиной кредита у Российской Федерации, политик отметил, что сначала нужно разобраться с МВФ. «Поговорить-поговорили (с РФ), только денег из России никто не дает. Понятно, что это были больше политические, чем экономические переговоры, и для того, чтобы получить деньги, давайте сначала решим вопрос с МВФ – потому что там реальные деньги, – а после этого, возможно, будут какие-то переговоры с россиянами», – сказал А.ЯЦЕНЮК. По его сведениям, переговоры с РФ в настоящее время находятся «в стадии замирания».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

31 марта Верховная Рада рассматривала пакет законопроектов, которые позволяют получить второй транш кредита МВФ. Так, ВР приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия. В то же время парламент отказался включить в повестку дня три законопроекта, предложенных правительством. В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» убытка от реализации импортного газа 2009 года (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217). Принятие этих законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов, сообщил 10 марта министр финансов РФ Алексей КУДРИН. Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит – в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией – планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».