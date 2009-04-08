В Севастополе ассистентка ВУЗа передавала взятки преподавателям
15:05, 08 апреля 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
В Севастополе правоохранители разоблачили ассистентку одной из кафедр национального технического университета, которая получила 500 долларов от студента для последующей передачи в качестве взятки преподавателям ВУЗа за содействие в сдаче экзаменов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Задокументированы факты получения ассистенткой денег от 29 студентов (общая сумма - более 16 тысяч гривен) и передачи их в качестве взяток 14 преподавателям.
Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.
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