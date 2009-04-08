В Севастополе ассистентка ВУЗа передавала взятки преподавателям

В Севастополе правоохранители разоблачили ассистентку одной из кафедр национального технического университета, которая получила 500 долларов от студента для последующей передачи в качестве взятки преподавателям ВУЗа за содействие в сдаче экзаменов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задокументированы факты получения ассистенткой денег от 29 студентов (общая сумма - более 16 тысяч гривен) и передачи их в качестве взяток 14 преподавателям.

Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.