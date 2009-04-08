Яценюк не заметил украинизации

Вопрос о признании русского языка вторым государственным сегодня не должен стоять в повестке дня, заявил народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК, находясь в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”, он отметил, что “вопрос относительно изменений в Конституцию не может стоять в повестке дня, потому что украинская Конституция определяет русский язык как единственный, кроме украинского языка, который находится под защитой”.

В то же время лидер "Фронта перемен" выразил убеждение, что в Крыму нет насильственной украинизации. "Где украинизация? Кого украинизируем? Телевизор включаете – русский язык, книжку берете – русский язык", – отметил он.

А.ЯЦЕНЮК призвал крымчан "не загонять себя в формат языкового противостояния". "Выйдите и скажите: я владею украинским так же, как и русским, а русским так же, как и английским. Покажите пример на себе", – сказал он.