На 9 мая в Керчи вывесят красные флаги?

В городе-герое Керчь 9 мая будут вывешены красные флаги, утверждают коммунисты.

"Керченский городской совет по предложению фракции коммунистов принял решение, что 9 мая, в День Победы над фашистами в Великой Отечественной войне, в городе на всех улицах и зданиях будут вывешены красные флаги", - говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Компартии.

В пресс-службе горсовета заявили, что о таком решении они не знают.