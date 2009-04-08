На 9 мая в Керчи вывесят красные флаги?
10:45, 08 апреля 2009Крым
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Сообщение коммунистов
В городе-герое Керчь 9 мая будут вывешены красные флаги, утверждают коммунисты.
"Керченский городской совет по предложению фракции коммунистов принял решение, что 9 мая, в День Победы над фашистами в Великой Отечественной войне, в городе на всех улицах и зданиях будут вывешены красные флаги", - говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Компартии.
В пресс-службе горсовета заявили, что о таком решении они не знают.
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