Луценко едет в Крым

В четверг, 9 апреля, в Симферополе под председательством министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО запланировано совещание сотрудников службы участковых инспекторов милиции крымской автономии и Севастополя.

Об этом сообщил Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

В работе совещания также примут участие руководители правительства и парламента автономии, симферопольской мэрии, крымской прокуратуры, Апелляционного суда АРК и управления Государственного комитета Украины по вопросам исполнения наказаний в Крыму.