Жилстройкооперативу не отдали землю Алуштинского лесничества
21:30, 07 апреля 2009Крым
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ВХСУ отменил решение
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, с помощью которого жилищно-строительный кооператив хотел получить землю в Алуштинском лесничестве.
«Согласно действующему законодательству удовлетворить желание членов кооператива о владении пятью гектарами леса не мог сельсовет, а только Кабинет министров Украины, к компетенции которого относится распоряжение земельными лесными участками, находящимися в государственной собственности», - сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.
ВХСУ отменил решение Хозяйственного суда Крыма по кассации прокуратуры.
Дело направлено на новое рассмотрение.
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