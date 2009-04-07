Жилстройкооперативу не отдали землю Алуштинского лесничества

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, с помощью которого жилищно-строительный кооператив хотел получить землю в Алуштинском лесничестве.

«Согласно действующему законодательству удовлетворить желание членов кооператива о владении пятью гектарами леса не мог сельсовет, а только Кабинет министров Украины, к компетенции которого относится распоряжение земельными лесными участками, находящимися в государственной собственности», - сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.

ВХСУ отменил решение Хозяйственного суда Крыма по кассации прокуратуры.

Дело направлено на новое рассмотрение.