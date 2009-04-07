C крымского депутата сняли обвинение в коррупции

Киевский районный суд Симферополя снял с депутата крымского парламента, заместителя министра труда и социальной политики автономии Андрея КОЗЕНКО обвинения в коррупции в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

19 марта сотрудник Службы безопасности Украины составил на А.КОЗЕНКО протокол об административном правонарушении. Протокол был передан в суд. Депутата обвиняли в нарушении ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией». Ему вменяли в вину совмещение должности замминистра труда автономии с должностью директора предприятия Русской общины Крыма «Русский дом».

Суд не нашел в действиях депутата правонарушения и отклонил протокол СБУ.

А.КОЗЕНКО связывает факт проверки, проведённой в отношении него сотрудниками СБУ, с жалобой, поступившей на него от Всеукраинского объединения «Свобода».

23 февраля депутат пытался сорвать презентацию книг «Нахтигаль в вопросах и ответах» и сборников фотографий «Бандера и бандеровцы», которую организовали в Симферополе активисты «Свободы». По данным Русской общины, в тот же день «свободовцы» обратились в Службу безопасности с жалобой на А.КОЗЕНКО.