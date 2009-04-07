В Крыму создали территориальный центр службы медицины катастроф

Совет министров Крыма создал Крымское республиканское учреждение «Территориальный центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф».

Управлять учреждением будет Министерство здравоохранения Крыма.

Центр хотят финансировать за счет средств бюджета автономии в пределах общего объема ассигнований, утвержденного на отрасль здравоохранения, говорится в постановлении Совмина.

Из госбюджета в 2009 году планируется выделить 7,1 млн. грн. для оснащения территориального центра современным медицинским оборудованием, отмечается в пояснительной записке к решению правительства автономии.

Госслужба медицины катастроф - особый вид государственной аварийно-спасательной службы. Его основной задачей является предоставление медпомощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного характера, спасателям и гражданам, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время функции по предоставлению медпомощи пострадавшим от ЧС возложены на отделение экстренной медицинской помощи республиканского учреждения «Клиническая больница им. Н.А.Семашко».