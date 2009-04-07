Летом будут чаще бегать автобусы

Министерству промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Крыма поручено с 1 июня по 15 сентября содействовать увеличению в среднем в 1,5 раза количества рейсов на автобусных маршрутах из Симферополя в курортные города и поселки автономии.

Об этом говорится в принятом сегодня постановлении Совета министров Крыма.

Кроме того, на период курортного сезона-2009 министерству рекомендовано содействовать в организации дополнительных автобусных маршрутов к пляжам и местам массового отдыха граждан.

Помимо этого, крымскому профильному министерству поручено на период с июня по сентябрь создать условия для открытия дополнительно до 9-ти международных и до 30-ти междугородных (в пределах Украины) автобусных маршрутов.