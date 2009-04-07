Керченской переправе поручили увеличить число рейсов через пролив
19:15, 07 апреля 2009Крым
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Мероприятия на лето-2009
Совет министров Крыма рекомендует на период летней навигации увеличить не менее чем на 20% количество паромных рейсов через Керченский пролив.
Соответствующее поручение дано Государственной судоходной компании "Керченская паромная переправа".
Об этом говорится в принятом сегодня на заседании правительства автономии постановлении о мероприятиях по улучшению транспортного обслуживания в период курортного сезона 2009 года.
Керченской переправе также поручено до 1 июня ввести в эксплуатацию помещения новых билетных касс в кассовом зале порта "Крым".
Керченскому морскому торговому порту рекомендовано подготовить инфраструктуру морвокзала к обслуживанию пассажиров круизных судов.
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