Керченской переправе поручили увеличить число рейсов через пролив

Совет министров Крыма рекомендует на период летней навигации увеличить не менее чем на 20% количество паромных рейсов через Керченский пролив.

Соответствующее поручение дано Государственной судоходной компании "Керченская паромная переправа".

Об этом говорится в принятом сегодня на заседании правительства автономии постановлении о мероприятиях по улучшению транспортного обслуживания в период курортного сезона 2009 года.

Керченской переправе также поручено до 1 июня ввести в эксплуатацию помещения новых билетных касс в кассовом зале порта "Крым".

Керченскому морскому торговому порту рекомендовано подготовить инфраструктуру морвокзала к обслуживанию пассажиров круизных судов.