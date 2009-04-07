Анонсы на 8 апреля

09.30. Возле здания Аппеляционного суда Крыма (по ул. Павленко) продолжится акция "Это не суд, а судилище над русскими Крыма" в поддержку крымчан Валерия Подъячего и Семёна Клюева, обвиняемых СБУ в сепаратизме.

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10.00. В Информационном пресс-центре (ул. Севастопольская, 8, к. 106) пройдет пресс-конференция "Симферополю грозит безвластие".

Пресс-конференцию проводят депутаты Симферопольского горсовета Б.Фротман, В.Аникушин и В.Афанасьев.

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10.00. В VIP-зале Совета министров Крыма на 2-ом этаже состоится презентация проекта "Реконструкция коллектора глубокого заложения (вторая нитка) в Симферополе".

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11.30. В большом зале Гарнизонного Дома офицеров (ул. Пушкина, 8) пройдет презентация Симферопольской городской организации "Фронта перемен" с участием Арсения Яценюка.

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12.00. В помещении в симферопольского загородного дома Воронцова (парк "Салгирка") пройдет "круглый стол" на тему "Роль и место религиозной организации в сохранении и приумножении духовного наследия Крыма", которую проводит Межконфессиональный совет Крыма "Мир — дар Божий".

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12.30. В Гарнизонном Доме офицеров (ул. Пушкина, 8) пройдет брифинг лидера "Фронта перемен" А.Яценюка.

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13.00. В офисе Русской общины Крыма (по ул. Долгоруковская, 11/2) состоится пресс-конференция депутата Верховного Совета Крыма А.Козенко и правозащитника Ж.Запруты "О недопущении пропаганды фашизма на территории Автономной Республики Крым".