Виноградники «Гурзуфа» отбили от коммерсантов

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения об узаконивании передачи коммерческой структуре для строительства торгово-выставочного центра части земель госпредприятия «Гурзуф» в Крыму, где произрастают ценные сорта винограда.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Кассационная инстанция удовлетворила представление прокуратуры.

Суды первой и апелляционной инстанций, санкционируя изъятие особо ценных земель, учли не все обстоятельства. «Согласно действующему законодательству для земель, на которых выращиваются особо ценные сорта винограда, предусмотрен особый порядок отчуждения, а потому Ялтинский городской совет распоряжаться ими не мог», - отметили в надзорном ведомстве.

Дело направлено на новое рассмотрение.