Должность директора «Универсал-Авиа» уже не вакантна

17:27, 07 апреля 2009
Крым
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Определен победитель

Виктор ТРУСОВ стал победителем конкурса на замещение вакантной должности директора Крымского государственного авиационного предприятия «Универсал - Авиа». 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. 

Должность оставалось вакантной с 15 мая 2008 года.

Сегодня под председательством заместителя министра Анатолия КЛИМЕНКО  прошёл ІІ этап конкурса на замещение должности. Единственный участник конкурса В.ТРУСОВ представил свои предложения на рассмотрение комиссии и признан победителем.

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