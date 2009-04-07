Должность директора «Универсал-Авиа» уже не вакантна

Виктор ТРУСОВ стал победителем конкурса на замещение вакантной должности директора Крымского государственного авиационного предприятия «Универсал - Авиа».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Должность оставалось вакантной с 15 мая 2008 года.

Сегодня под председательством заместителя министра Анатолия КЛИМЕНКО прошёл ІІ этап конкурса на замещение должности. Единственный участник конкурса В.ТРУСОВ представил свои предложения на рассмотрение комиссии и признан победителем.