Налоговики и работодатели Севастополя подписали меморандум

Меморандум о сотрудничестве и создании благоприятной налоговой среды в регионе подписали руководители Государственной налоговой администрации в городе Севастополе и городской организации работодателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в городе Севастополе, реализация меморандума, в частности, призвана способствовать развитию эффективной конкуренции и инвестиционного климата в регионе, правильному применению и совершенствованию налогового законодательства, предотвращению, выявлению и ликвидации случаев нарушений налогового законодательства, повышению налоговой культуры в обществе.

Кроме того, стороны считают необходимым уделить особое внимание таким направлениям сотрудничества как создание надлежащих условий для общественного контроля за деятельностью налоговых органов Севастополя, популяризация использования механизма „налогового компромисса” при согласовании обязательств плательщиков перед бюджетом, упрощение порядка администрирования налогов с учетом международного опыта, уменьшение налогового давления на субъектов малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для налогоплательщиков по ведению учета, предоставлению отчетности и декларированию налогов в электронном виде.

Меморандум также предполагает оказание поддержки в совместном проведении конференций, выставок, форумов, семинаров, круглых столов по финансово-правовым и другим вопросам, находящимся в компетенции налоговой службы и городской организации работодателей.