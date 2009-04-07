Корабли соединения BLACKSEAFOR вышли в море из турецкого Эрегли

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, после четырехдневной базовой подготовки в турецком порту Эрегли, сегодня вышли в море для отработки заданий.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины, согласно плану активации международного соединения, на переходе морем экипажи кораблей проведут учения по контролю надводной обстановки, плаванию в ордерах, тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связки, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче грузов, перехвату и досмотру судна-нарушителя, организации противовоздушной обороны.

Во время пребывания в турецком порту командиры кораблей провели встречи с губернатором города Османом ЭКШИ и командиром военно-морской базы контр-адмиралом Доаном БОЗКУРТОМ. Также была проведена пресс-конференция командования BLACKSEAFOR на борту корабля управления Военно-морских сил ВСУ «Славутич», который на время нынешней активации назначен флагманом.

Для экипажей кораблей во время стоянки в Эрегли были проведены культурные и спортивные мероприятия, а жители турецкого города имели возможность посетить корабли BLACKSEAFOR.

Как планируется, 10 апреля корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества посетят порт Констанца (Румыния).

В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в Стамбуле соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными заданиями BLACKSEAFOR являются проведение операций по поиску и спасанию, гуманитарных, противоминных операций, операций по защите окружающей среды, визиты доброй воли и другие задания при согласии стран-участниц.