У Крыма новый начальник КРУ

Главное контрольно-ревизионное управление Украины назначило Александра МАНЕШКИНА на должность начальника КРУ в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил председатель Верховной Рады Крыма, «регионал» Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Я так думаю, что он член партии «Батькивщина», он был помощником народного депутата СИВУЛЬСКОГО. К Партии регионов не имеет никакого отношения», – сказал крымский спикер.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что задача КРУ «не быть инструментом в политических разборках». «Мы думаем, что КРУ наконец-то должно стать тем органом власти, который должен проверять бюджетные деньги, независимо ни от чего», – заявил руководитель парламента автономии.

Депутат крымского парламента, член Партии регионов Иван БУРЕЙ (1944 года рождения) с 1 апреля освобожден от должности начальника КРУ в Крыму. Он занимал этот пост с июня 1996 года.

***МАНЕШКИН Александр Андреевич родился 21 июля 1953 года в России. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности правоведение, квалификация – юрист.

В государственной контрольно-ревизионной службе Украины работает с января 2008 года. До назначения на должность начальника КРУ в АРК занимал пост директора Департамента правовой работы ГлавКРУ Украины.