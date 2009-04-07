Парламент Крыма попросит Ющенко и Тимошенко уйти в отставку

Верховная Рада Крыма на пленарном заседании 22-24 апреля планирует принять обращение с требованием к Президенту, правительству и парламенту Украины досрочно сложить полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос включен в утвержденную сегодня на Президиуме ВР Крыма повестку дня пленарного заседания.

Фракция коммунистов в парламенте автономии предлагает исключить из этого перечня ВР Украины. «Сегодня главное зло в жизни Украины – Президент и Кабинет министров», – сказал член Президиума ВР Крыма, коммунист Вячеслав ЗАХАРОВ.

Кроме того, парламентарии собираются заявить о недопустимости проведения на территории крымской автономии военных учений «Си Бриз-2009».

Помимо этого, крымские депутаты намерены обратиться к нардепам по проектам законов «О Концепции государственной языковой политики Украины» и «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине».

Среди других вопросов – обращения в парламент страны о недопустимости повышения пенсионного возраста в Украине и по вопросу «оптимизации размера годовой арендной платы» за земучастки несельскохозяйственного назначения.

Пока в проект повестки дня пленарного заседания ВР Крыма включены 15 вопросов.