В Севастополе разоблачили чиновников одного из управлений ГГА

В Севастополе правоохранители разоблачили должностных лиц одного из управлений горгосадминистрации и работников частного предприятия.

Как сообщает пресс-служба МВД, предприятие по поддельным документам получило от управления ГГА 102,9 тысяч гривен бюджетных средств за проведение капитального ремонта аварийных конструкций жилых домов. Фактически же работы не проводились.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.