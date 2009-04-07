На экс-прокурора Ялты завели дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении бывшего прокурора Ялты Ростислава ПРОЦИКА дело по ч.2. ст. 368 Уголовного кодекса – получение взятки в крупном размере.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил начальник пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 368 Уголовного кодекса – получение взятки в крупном размере», – сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

Досудебное следствие находится в производстве Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел. «Сейчас проходят первоочередные следственные действия. Мера пресечения по отношению к нему (Р.ПРОЦИКУ) не избрана», – сообщил руководитель пресс-службы ГПУ.

Дело в отношении Р.ПРОЦИКА возбуждено после его увольнения с должности прокурора Ялты и из органов прокуратуры. Согласно поданному рапорту, он уволен с 27 марта. «Его рапорт был удовлетворен. 30 числа (марта) было возбуждено уголовное дело против бывшего прокурора Ялты», – сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

Факт возбуждения уголовного дела ГПУ в отношении Р.ПРОЦИКА подтвердил сегодня журналистам в Симферополе прокурор Крыма Владимир БОЙКО.

Исполняющим обязанности прокурора Ялты назначена заместитель ялтинского прокурора Ирина КАЛЮБИНА, сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.