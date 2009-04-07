На дороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч ограничили скорость

С 7 апреля на автомобильной дороге М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч (км 7+000) вводится временное ограничение скорости движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

"В связи с ремонтом моста через реку Днепр и сужением проезжей полосы вводится ограничение скорости движения автомобильного транспорта до 50 километров в час", - говорится в сообщении.

Скорость ограничена до 8 мая.