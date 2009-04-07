На дороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч ограничили скорость

11:25, 07 апреля 2009
Крым
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С 7 апреля на автомобильной дороге М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч (км 7+000)  вводится временное ограничение скорости движения. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. 

"В связи с ремонтом моста через реку Днепр и сужением проезжей полосы вводится ограничение скорости движения автомобильного транспорта до 50 километров в час", - говорится в сообщении. 

Скорость ограничена до 8 мая.

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