На дороге Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч ограничили скорость
11:25, 07 апреля 2009Крым
0
С 7 апреля на автомобильной дороге М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керч (км 7+000) вводится временное ограничение скорости движения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
"В связи с ремонтом моста через реку Днепр и сужением проезжей полосы вводится ограничение скорости движения автомобильного транспорта до 50 километров в час", - говорится в сообщении.
Скорость ограничена до 8 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter