Морские лётчики выполнили 40 прыжков с парашютом
22:00, 06 апреля 2009Крым
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Ан-2 поднимался в небо
Специалисты лётного состава и спасательной парашютно-десантной группы морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины, дислоцированной в крымском городе Саки, осуществили 4 подъёма самолёта Ан-2 и выполнили 40 прыжков с парашютом.
Как сообщает Управление пресс-службы Минобороны, также прошли практические тренировки лётного состава в кабинах самолётов и вертолётов.
Кроме того, морские лётчики учились правильно складывать парашют и покидать летательный аппарат в случае аварийной ситуации.
С начала нового учебного года экипажи морской авиации ВМС провели 15 лётных смен с общим налётом почти 70 часов.
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