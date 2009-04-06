Морские лётчики выполнили 40 прыжков с парашютом

Специалисты лётного состава и спасательной парашютно-десантной группы морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины, дислоцированной в крымском городе Саки, осуществили 4 подъёма самолёта Ан-2 и выполнили 40 прыжков с парашютом.

Как сообщает Управление пресс-службы Минобороны, также прошли практические тренировки лётного состава в кабинах самолётов и вертолётов.

Кроме того, морские лётчики учились правильно складывать парашют и покидать летательный аппарат в случае аварийной ситуации.

С начала нового учебного года экипажи морской авиации ВМС провели 15 лётных смен с общим налётом почти 70 часов.