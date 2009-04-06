Половину долга Севастополя перед ПФУ составляет долг ЧФ России

Задолженность предприятий Черноморского флота Российской Федерации перед Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Севастополе составляет уже половину общегородского долга.

ОБ этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Строительное управление (Строительное управление ЧФ РФ, которое еще с прошлого года является самым крупным в городе должником в ПФУ - УНИАН) вообще могут упразднить, у нас есть информация, что в конце апреля предприятие ликвидируют, а долги останутся?», - сказал С.КУНИЦЫН.

Он также сообщил, что в Строительном управлении и на 13-м заводе Черноморского флота долг по зарплате превышает 7 млн. грн.

«Это уже не политика, это наши люди, севастопольцы, их семьи, их благосостояние. И наша головная боль. Ситуация, как говорится, выходит за рамки, и нужно задействовать все рычаги», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Начальник Главного управления ПФУ в Севастополе Татьяна КРАВЦОВА сообщила, что ситуация с долгами по отчислениям в Пенсионный фонд Строительного управления и ряда других предприятий ЧФ РФ так и не сдвинулась с «мертвой точки».

По ее словам, «этой проблемой в Украине уже занимаются два министерства - труда и социальной политики и МИД».

«Строительное управление ЧФ РФ задолжало 4 миллиона гривен в Пенсионный фонд, есть долги 13-го завода. Уже и телеграммы слали, и Киев с Москвой общается, но долги никто не погашает», - сказала Т.КРАВЦОВА.