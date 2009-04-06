У Ялты появился побратим в Египте

Ялта (Крым) и Шарм-эль-Шейх (провинция Южный Синай) установили дружественные и побратимские связи.

Соглашение об установлении побратимских связей подписали мэр Ялты Сергей БРАЙКО и губернатор провинции Южный Синай Гане МИТВЕЛЛИ.

Как сообщает официальный портал Ялты, в пределах своей компетенции и полномочий руководство городов-побратимов будет содействовать развитию торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества, организации выставок, проведению гастролей театральных и музыкальных коллективов.

Стороны будут развивать сотрудничество в сферы охраны окружающей среды путем обмена опытом управления национальными парками и заповедниками и организации совместных экологических исследовательских работ.

***В 2008 году курортные города Египта посетило 500 тыс. туристов из Украины, больше половины из них отдыхали в городе Шарм-эль-Шейх.

Курорт Шарм-эль-Шейх расположен на самой южной части Синайского полуострова и состоит из нескольких бухт.