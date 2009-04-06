Задержан главный архитектор Красногвардейской администрации
18:18, 06 апреля 2009Крым
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Из кабинета - в изолятор
Главный архитектор Красногвардейской районной администрации Крыма задержан по подозрению в получении взятки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, начальник отдела градостроения, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства получил помеченные 2,5 тыс. грн. в своём кабинете.
Деньги чиновник требовал за согласование архитектурно-планировочного задания по строительству кафе-автомойки.
Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки путем вымогательства.
Ведется следствие.
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