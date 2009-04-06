В Крыму штрафовали за остановку у установленного от балды знака
17:45, 06 апреля 2009Крым
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Милиции указали на нелепость
В Советском районе Крыма автоинспекторы штрафовали водителей за остановку возле самовольно установленного предпринимателем знака.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Знак «Остановка запрещена» установил бизнесмен, осуществлявший деятельность по парковке автотранспорта.
Прокуратура внесла 22 протеста на постановления о привлечении к админответственности водителей, которые ставили машины в зоне действия «липового» знака.
Надзорное ведомство указало на выявленные нарушения в представлении на имя начальника крымской милиции Николая ИЛЬИЧЁВА.
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