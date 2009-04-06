Порт Евпатории занял первое место в национальном морском рейтинге

Евпаторийский морской торговый порт занял первое место в национальном морском рейтинге Ассоциации портов Украины «Укрпорт» в номинации «Темпы роста 2008 года».

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Показатель прироста составил 139% к результату 2007 года: то есть, за год отмечен рост на 39%.

В целом, годовой план 2008 года Евпаторийский порт выполнил досрочно - в сентябре прошлого года. Показатель грузоперевозок за 2008 год был на 41,6% больше по сравнению с итогами 2007 года.

Заработная плата работников порта в 2008 году увеличилась в среднем на 45-50%, сообщает Минтранс.