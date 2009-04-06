В Симферополе задержали сбежавшего из колонии заключенного

Оперативники управления Госдепартамента по исполнению уголовных наказаний в Херсонской области поймали заключенного, совершившего побег из колонии №105, находящейся в с. Дарьевка Белозерского района Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления генерал-майор Владимир ПИНЬКАС.

По его словам, 20-летний заключенный находился в отделении социальной реабилитации и в ближайшее время мог быть выпущен на свободу. В этом отделении применяется ослабленный режим контроля за заключенными.

Заключенный сбежал днем 2 апреля и через сутки был задержан в Симферополе.

Как сообщил генерал В.ПИНЬКАС, заключенный добрался до Симферополя на такси. Такси он вызвал по телефону и расплатился с водителем наличными.

При этом, по словам В.ПИНЬКАСА, заключенным запрещено иметь при себе средства связи и наличные деньги.

Беглеца могут посадить в колонию на 3 года. Плюс ему придется отсидеть еще 2 года по предыдущему приговору.