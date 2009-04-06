Ющенко накинул год ВР Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “Об утверждении изменения в статью 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым”.

Текст закона за подписью главы государства обнародован сегодня на его официальном сайте.

Законом предусматривается увеличение с 4-х до 5-ти лет срока полномочий крымского парламента.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. Закон вводится в действие со дня назначения, в соответствии с Конституцией и законами Украины, следующих очередных выборов в ВР АРК. Выборы будут проведены в 2010 году.

Действие закона не распространяется на депутатов крымского парламента нынешнего созыва. Согласно предыдущей редакции статьи 22 Конституции АРК срок полномочий крымского парламента составлял 4 года.