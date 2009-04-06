Мэры малых городов хотят возвращения к мажоритарке

Ассоциация малых городов Украины (АМГУ) уверена, что депутаты местных советов на уровне малых городов должны избираться исключительно по мажоритарной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня мэр города Украинка Киевской области, председатель АМГУ Павел КОЗЫРЕВ на пресс-конференции в Киеве на тему ”Кого представляют местные советы. Выборы 2010 года. Какие изменения необходимы в избирательном законодательстве?”.

По его информации, на прошлой неделе состоялась встреча мэров Ассоциации, которые сошлись в едином мнении, - к следующим очередным местным выборам необходимо внести изменения в законодательство, согласно которым будет возвращена мажоритарная система избрания депутатов хотя бы на уровне небольших городов.

“Я с абсолютной уверенностью могу сейчас декларировать, что городские председатели малых городов настаивают не на каких-либо открытых, закрытых или других списках, а исключительно на возвращении мажоритарной системы избрания городских советов на уровне малых городов”, - сказал П.КОЗЫРЕВ.

Он отметил, что мэры поддержали мнение о необходимости вернуть технологию, когда депутаты местных или областных советов представляют местную общину, а не партии. Как подчеркнули председатели городов, депутаты, которые прошли по партийным спискам, не ведут соответствующей депутатской работы с избирателями, а отдельные даже прямо заявляют, что пришли в совет “контролировать”, что в нем происходит, и какие решения принимаются.

Кроме того, по словам П.КОЗЫРЕВА, сейчас в советах есть депутаты, которые совсем не знают проблем и особенностей соответствующей области или города, поскольку они совсем из другого региона, а попали в орган местного самоуправления именно по партийному списку.

В связи с этим АМГУ предлагает вернуть законодательную норму, которая существовала, в частности, до 2002 года, когда мэр и депутат городского совета обязательно должны проживать в том населенном пункте, где избираются.

Другое изменение к законодательству, по информации П.КОЗЫРЕВА, касается прав мэров одновременно быть и депутатом городского или областного совета.

“Мы настаиваем на том, чтобы мэрам вернули право избираться и быть депутатами советов – я не говорю о Верховной Раде, сейчас речь идет о районных и областных советах - депутатами советов высшего уровня, а именно районных и областных.

Поверьте, более эффективного депутата, который бы представлял свою общину, чем городской председатель, трудно представить”, - подчеркнул председатель АМГУ.

По словам П.КОЗЫРЕВА, на сегодня мэрами нарабатывается соответствующая технология по подготовке необходимых изменений к избирательному законодательству, чтобы это не осталось лишь на словах, а нашло свою реализацию.

“Я предложил вместе с ребятами (мэрами и экспертами – УНИАН) написать законопроект – он будет на полстраницы – изменений к действующему закону о местных выборах. Найти человека или учреждение, которое смогло бы его внести, согласно Конституции, в Верховную Раду, и посмотреть, каким образом политические силы нашей страны реагируют на идеи, которые давно уже овладели людьми”, - сказал П.КОЗЫРЕВ, объяснив, что к нему все время обращаются жители, которые привыкли к прежней системе работы советов, с просьбой объяснить, какой конкретно депутат отвечает за их дом, двор, подъезд.