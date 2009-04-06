22-23 апреля Россия и Украина будут делить морские просторы

Очередная встреча украинских и российских экспертов по вопросам делимитации морских просторов состоится 22-23 апреля в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, информируя об итогах украинско-российских политических консультаций, состоявшихся в Москве 3 апреля.

«При обсуждении переговорного процесса по проблематике делимитации смежных морских просторов стороны подтвердили готовность к проведению очередной встречи экспертов 22-23 апреля в Москве», - сказал он.

Справка УНИАН. Переговоры между Украиной и Россией о разграничении Азовского, Черного морей и Керченского пролива начались в 1996 году.

В январе 2009 года состоялся 30-й раунд переговоров, после которых в МИД Украины заявили об их безрезультатности из-за позиции российской стороны.

4 февраля заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН не исключил возможности обращения в Международный суд ООН для решения спорных вопросов с Россией при делимитации Азовского моря и Керченского пролива.