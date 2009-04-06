Евпатория отключила батареи

13:02, 06 апреля 2009
Крым
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Жарко на улице. Да ещё и кризис

Евпатория завершила отопительный сезон.

Благоприятные погодные условия, необходимость экономии энергоресурсов и финансов в кризисный период ускорили его окончание.

До особого распоряжения будет продолжено отопление родильного дома, детской инфекционной больницы, дома-интерната для инвалидов и престарелых.

Городские власти ищут возможности для возобновления подачи горячей воды населению. График останется прежним: два раза в неделю по районам, сообщает евпаторийский портал Каламит

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