Евпатория отключила батареи

Евпатория завершила отопительный сезон.

Благоприятные погодные условия, необходимость экономии энергоресурсов и финансов в кризисный период ускорили его окончание.

До особого распоряжения будет продолжено отопление родильного дома, детской инфекционной больницы, дома-интерната для инвалидов и престарелых.

Городские власти ищут возможности для возобновления подачи горячей воды населению. График останется прежним: два раза в неделю по районам, сообщает евпаторийский портал Каламит