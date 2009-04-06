Курортников в Крыму пока маловато

Количество отдохнувших в Крыму с начала года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 28,6% - до 139,5 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по состоянию на 3 апреля организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 61,3 тыс. человек, что на 21,2% ниже, чем за тот же период минувшего года.