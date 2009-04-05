17-ю годовщину орггруппы ВМС Украины отметили автопробегом

В Севастополе сегодня состоялся автопробег по случаю 17-й годовщины образования организационной группы Военно-морских сил Украины, которая была сформирована сразу после указа Президента Украины «О безотлагательных мерах по строительству Вооруженных сил Украины» от 5 апреля 1992 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в пробеге приняли участие 25 автомобилей, колонну возглавлял первый командующий ВМС Украины вице-адмирал запаса Борис КОЖИН.

Участники пробега – члены Севастопольской организации Союза офицеров Украины, Совета ветеранов ВМС Украины, активисты ряда молодежных организаций города – держали в руках государственные флаги и флаги ВМС Украины.

Акция началась митингом возле памятника гетману Петру Сагайдачному и возложением цветов к монументу.

Первый командующий ВМС Б.КОЖИН во время выступления отметил: «Офицеры, которые 17 лет назад пришли в организационную группу ВМС Украины, положили на алтарь отечества свой опыт, талант, патриотизм, чтобы создать свой украинский флот».

Лидер Севастопольской молодежной организации «Наша Украина» Дмитрий БИЛОЦЕРКИВЕЦ в комментарии корреспонденту УНИАН отметил, что участием в этой акции активисты хотят «показать, что этот день нужно помнить, потому что он является очень важным для украинской истории».

Участники автопробега, который прошел по улицам города и по центральному городскому кольцу, также возложили цветы к памятнику адмиралу Нахимову, Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах и к памятному знаку в честь 10-й годовщины ВМС Украины.

Безопасность движения во время проведения автопробега обеспечивали работники ГАИ, инцидентов во время акции не произошло.