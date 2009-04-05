Литвин: Киеву было бы выгодно оставить ЧФ РФ в Крыму

Российский Черноморский флот мог бы стать одним из гарантов безопасности Украины, считает председатель Верховной рады Владимир ЛИТВИН.

В интервью "Эхо Москвы" он рассказал, что украинские Военно-морские силы имеют стопроцентный износ. Поэтому Киеву было бы выгодно продлить сроки пребывания российских кораблей в Севастополе.

ЛИТВИН также напоминает, что Черноморский флот способствует созданию рабочих мест для украинских граждан в Крыму.

Говоря о предстоящих президентских выборах в Украине, спикер сказал, что вряд ли в них будет принимать участие так называемый "российский кандидат", то есть политик, которого поддерживает Москва.

Вместе с тем, ЛИТВИН подчеркнул, что накануне выборов в Украине проблематика российско-украинских отношений будет занимать важное место.

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По материалам: Газета.ru, Эхо Москвы