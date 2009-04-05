Анонсы на 7 апреля

В рамках Всемирного дня здоровья на базе КРУ «Центр здоровья» (ул. Пушкина, 3) пройдут демонстрационные мероприятия под девизом «Спасем жизнь, обеспечим работу больниц в чрезвычайных ситуациях».

09.00. Пресс-конференция с участием министра здравоохранения Автономной Республики Крым С.Донича и главных травматологов-ортопедов министерства.

10.00. Демонстративная выставка работы службы чрезвычайных ситуаций.

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09.30. Семинар «Антикризисная структура эффективного управления заведением ресторанного хозяйства».

Симферополь, ул. Дыбенко 14, Симферопольское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и туризма.

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10.00. Заседание Президиума Верховной Рады АРК.

Симферополь, Верховная Рада АРК, каб. № 609.

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11.00. Совещание территориальной комиссии по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым по вопросу подтверждения расчетов объемов задолженности по разнице в тарифах на энергоносители предприятиями автономии.

Симферополь, Совета министров Крыма, VIP-зал.

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11.00. Совместное заседание ПК ВР Крыма по науке и образованию и ПК по культуре, делам молодёжи и спорту.

Симферополь, Верховная Рада АРК, каб. № 429.

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10.00 - 12.00. Приём граждан председателем Постоянной комиссии ВР АРК по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму Захаровым В.Р.

Симферополь, Верховная Рада АРК, каб. № 110.

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12.00. Встреча председателя Верховной Рады автономии А.Гриценко с активом ветеранского движения - участниками освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

Симферополь, Верховная Рада АРК, каб. № 607.

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12.00. Пресс-конференция по подготовке и проведению Международного джип-триала «Прохват+», который проводится под патронатом крымского спикера.

В пресс-конференции примут участие первый заместитель председателя Республиканского комитета АРК по физической культуре и спорту Виталий Романов и заместитель главы Рескомитета Сергей Топалов.

Симферополь, ул. Горького, 5 (пресс-центр Рескомитета по информации).

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14.00. Заседание суда по иску СБУ в отношении депутата парламента Крыма Андрея Козенко.

С 13.30 здание суда будут пикетировать активисты Русской общины Крыма.

Киевский райсуд Симферополя (ул. Воровского).