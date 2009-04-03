Прокурора Ялты «слушали»

Газета «Первая крымская» размышляет о том, почему 46-летний мужчина в расцвете сил Ростислав Процик ушёл с должности прокурора Ялты.

«Слух о том, что прокурор Ялты Ростислав Процик уволен с занимаемой должности, появился в середине недели и сопровождался утверждениями о том, что он якобы был задержан при получении взятки. Дело прояснил прокурор Крыма Владимир Бойко, сообщив «1К», что никаких компрометирующих моментов увольнения Процика не существует – он просто собственноручно написал заявление об уходе на пенсию. Что же заставило 46-летнего мужчину в расцвете сил покинуть столь привлекательное место, как кресло прокурора южнобережной столицы?

На этот счет существуют, как минимум, три версии. По одной из них, Процик, которого якобы не любит генпрокурор Украины, не стал дожидаться, когда его отправят в отставку, и ушел сам.

Вторая версия тоже связана с Генпрокуратурой, вернее, с ее комиссией, которая на этой неделе должна была начать плановую проверку ялтинских коллег. Новоявленный пенсионер, зная, что результаты проверки ничем хорошим ему не светят, решил уйти на пенсию, по сути, уходя от ответственности.

Наконец, третья версия не исключает первые две, но дает понять, что причины, побудившие Процика покинуть кресло, довольно пикантные. Конфиденциальные источники в прокуратуре Ялты рассказали «1К», что первый звонок для их теперь уже бывшего начальника прозвенел около двух недель назад, когда в кабинете Процика было обнаружено подслушивающее устройство. Кто и зачем слушал прокурора, до сих пор неизвестно, но СБУ уже этим заинтересовалась.

Затем, если верить нашим источникам, действительно произошло, выражаясь казенным языком, документирование взятки. Но этот факт «1К» не подтвердили ни в крымской прокуратуре, ни в милиции.

Группа следователей Генпрокуратуры Украины уже приехала в Ялту, но темы ее исследований называют разные. Одни говорят, это плановая проверка, другие – изучение ситуации с прослушкой, третьи утверждают, что киевские следователи приехали для сбора материала по уголовному делу, связанному якобы с фактами злоупотреблений Процика. На просьбу «1К» рассказать, о каких злоупотреблениях может идти речь, нам сообщили, что эпизодов несколько, в том числе и те, о которых ранее рассказывала пресса.

Напомним, что украинские и крымские СМИ действительно много писали о конфликте между директором зоопарка «Сказка» Олегом Зубковым и бывшим прокурором Ялты, вернее, его племянником Русланом Козачуком, ведающим всеми парковками на подведомственной дяде территории. Парковщик незаконно оккупировал стоянку у зоопарка, обирал его посетителей, взимая несанкционированные сборы, угрожал физической расправой семье директора и даже совершал поджоги автомобилей противника. Кстати, личность поджигателя удалось установить, но прокуратура Ялты прикрыла дело.

Еще одна нашумевшая история была опубликована в прошлом году в газете «2000», и озвучил ее бывший начальник порта, а ныне адвокат Юрий Формус, представляющий интересы Николая Стеблянко. Клиент адвоката – 70-летний пенсионер продал свой дом и вырученные деньги (700 тыс. грн.) инвестировал в строительство трех квартир для себя и детей в доме по адресу: Ялта, Боткинская, 13а.

«Все было законно — согласно договорам и прочим положенным бумагам, Стеблянко причитались две трехкомнатные и одна однокомнатная квартиры в этом доме. Их он получил, правда, недостроенными, но все сам доделал и вселился, ввез мебель. И вот однажды он вдруг узнает, что исполком Ялты принял «соответствующее» решение и эти квартиры... уже не его, а господина Процика, который туда уже прописал своих детей и престарелую мать, - рассказывает Формус и продолжает, – Стеблянко, когда он это узнал, разбил инсульт. Можете себе представить, что испытал пожилой человек, отдавший за эти квартиры 700 тысяч гривен (о чем все документы имеются!), когда их у него просто отобрали! …И знаете, какой была реакция прокурора? Он эти квартиры, как мне рассказывали, попытался законному хозяину... продать! …Я такой наглости еще не видел! Процик знает, что человеку 70 лет, защитить себя он не может, а он вцепился в эти квартиры, как будто это последние в его жизни».

Много писала пресса и о том, как Процик прикрывал махинации с землей и недвижимостью в южнобережных поселках, но публикации ведь к уголовному делу не пришьешь. А есть ли оно вообще – уголовное дело? Ведь прокурора Ялты по имени Ростислав Процик больше нет. Есть добропорядочный гражданин, который добровольно, а не по компрометирующим обстоятельствам ушел на пенсию. А может, сбежал?», пишет Лейла ТАКОШ.

В отношении экс-прокурора Ялты возбуждено уголовное дело по факту получения взяток в особо крупных размерах, сообщила сегодня пресс-группа проекта «Региональная правозащитная группа «Полуостров Крым» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Согласно поданному рапорту Процик уволен с 27 марта. Исполняющим обязанности прокурора Ялты назначена Калюбина (работала заместителем ялтинского прокурора), сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.