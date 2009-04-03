Санаторий им. Семашко в Крыму защитили от арендаторов

Верховный суд Украины отменил решение о передаче коммерческой структуре в аренду на 49 лет один из корпусов специализированного санатория им. Семашко в пгт Симеиз в Крыму.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Судебная палата в хозяйственных делах Верховного Суда Украины принала решения, которым оставила на балансе санатория корпус площадью 1084, 2 кв.м., хозяйственные постройки площадью 34, 3 кв.м. и объекты благоустройства территории, говорится в сообщении пресс-службы суда.

21 декабря 2006 года Хозяйственный суд Крыма удовлетворил иск ООО «Лига-М 2006» к Фонду имущества Крыма.

20 марта 2007 года Севастопольский апелляционный хозяйственный суд упразднил решение Хозсуда Крыма.

20 июня 2007 года Высший хозяйственный суд упразднил решение Севастопольского апелляционного хозсуда и оставил в силе решение Хозсуда Крыма.

31 марта 2009 года Судебная палата в хозделах ВСУ, рассмотрев кассационное представление генерального прокурора по делу по иску фирмы «Лига-М 2006» к Фонду имущества АРК относительно заключения договора аренды недвижимого имущества санатория, упразднила постановление Высшего хозсуда и оставила в силе постановление Севастопольского апелляционного хозсуда.