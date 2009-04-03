Ловивший краснокнижных осетров капитан судна пойдет под суд

Симферопольская межрайонная природоохранная привлекла к уголовной ответственности капитана рыболовецкого судна, который ловил занесенных в Красную книгу рыб осетровых пород.

Браконьеру, промышлявшему в районе поселка Черноморское, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением и незаконное занятие рыбным промыслом, причинившие существенный ущерб интересам государства.

Уголовное дело в конце марта направлено в суд

Кроме того, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма, в начале апреля "на крючке" у правоохранителей оказались еще 2 браконьера: капитан рыболовецкого судна, который раскидывал сети на рыбу осетровых пород, и рыбак, поднимавший со дна озера Донузлав краснокнижных травяных крабов.

"Ущерб от их действий измеряется в 7 и 1,5 тыс. гривен соответственно. В то же время он считается существенным, поскольку осуществлен вылов водных живых ресурсов, промысел которых запрещен", – сообщает прокуратура.