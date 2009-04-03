В Евпатории «оживут» Рембрандт, Шиллер и Пушкин

II Открытый чемпионат живых статуй пройдет в Евпатории 1-2 мая.

В турнире планируется участие артистов из Украины, России, Германии, Франции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Евпаторийский городской центр досуга.

В нынешнем году в Аргентине на похожем чемпионате удалось собрать 37 живых скульптур, а Евпатория собирается представить публике более 70-ти.

Готовится множество премьерных показов. «Оживут» Александр Пушкин, Фридрих Шиллер, литературный персонаж Остап Бендер, голливудский «Оскар» и многие другие.

Сюрпризом станет фигура одного из известных европейских герцогов, выполненная в стиле барокко.

Необычным задуман образ художника Рембрандта. Он будет запечатлен в процессе создания картины, и каждый желающий сможет оставить себе на память портрет работы мастера.

Будут представлены целые эпохи – от античности до современности.

Найдет свое отражение и тема Великой Отечественной войны.

Скульптура, признанная победителем, получит гран-при – денежный приз в сумме 5 тысяч гривен.

Организаторы мероприятия – исполнительный комитет Евпаторийского городского совета, управление инвестиционной политики и внешнеэкономических связей, управление культуры Евпатории, городской Центр досуга, Театр живых скульптур.