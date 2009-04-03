Помощником командующего ВМС Украины впервые назначили женщину

Впервые в истории украинского флота офицера-женщину назначили помощником командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Приказом начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ капитана 3-го ранга Марину КАНАЛЮК назначили помощником командующего украинских ВМС.

М.КАНАЛЮК будет отвечать за вопросы, связанные с функционированием структур Черноморского флота Российской Федерации и его пребыванием на территории Украины.

Как сообщает Управление пресс-службы Минобороны, командующий ВМСУ адмирал Игорь ТЕНЮХ сегодня в Севастополе представил своего нового помощника адмиралам и офицерам командования флота.

Справка. М.КАНАЛЮК родилась в 1978 году в Хабаровском крае в семье военного.

Военную карьеру начала курсантом Севастопольского военно-морского института имени Нахимова, который закончила в 2000 году по специальности “радиотехническое и гидроакустическое вооружение надводных кораблей и подводных лодок”.

С 2000 по 2005 год проходила службу на разных должностях в военных частях ВМС Украины. Потом работала в научном центре ВМС и в отделе международного военного сотрудничества штаба командования флота.