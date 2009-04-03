Демонтаж разрушенной взрывом пятиэтажки в Евпатории ещё не начат
14:26, 03 апреля 2009Крым
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Успеют ли к началу сезона...
Власти Евпатории пока не получили разрешение прокуратуры на демонтаж разрушенного в результате взрыва в декабре 2008 года пятиэтажного дома по улице Некрасова.
Сейчас в городе работает выставка проектов Сквера Памяти погибших в результате разрушения пятиэтажки. Сквер планируется разбить непосредственно на месте, где произошла трагедия. Горожан просят посетить выставку и оставить в книге отзывов свои замечания о проектах.
Как сообщалось, взрыв в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Власти города надеются к началу курортного сезона провести демонтаж пятиэтажки.
Официальная причина взрыва пока не названа. Ведется следствие.
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