Демонтаж разрушенной взрывом пятиэтажки в Евпатории ещё не начат

Власти Евпатории пока не получили разрешение прокуратуры на демонтаж разрушенного в результате взрыва в декабре 2008 года пятиэтажного дома по улице Некрасова.

Сейчас в городе работает выставка проектов Сквера Памяти погибших в результате разрушения пятиэтажки. Сквер планируется разбить непосредственно на месте, где произошла трагедия. Горожан просят посетить выставку и оставить в книге отзывов свои замечания о проектах.

Как сообщалось, взрыв в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Власти города надеются к началу курортного сезона провести демонтаж пятиэтажки.

Официальная причина взрыва пока не названа. Ведется следствие.