В Крыму поговорят о военном присутствии РФ в контексте 2017 г.

15 апреля в Симферополе пройдет круглый стол "Российское военное присутствие в Крыму в контексте 2017 года: гарантия безопасности или источник дестабилизации ситуации в регионе?".

Цель мероприятия – содействие публичному анализу проблем влияния фактора военного присутствия РФ в Украине на политические процессы в Крыму, определение вызовов для региональной безопасности, выработка предложений для предотвращения этих угроз, доведение результатов анализа до общественности, экспертов и представителей власти Украины и Крыма.

Во время круглого стола планируется обсудить таких вопросов: "будет ли жизнь в Севастополе после 2017 года"; "станет ли Крым ареной противоборства ведущих держав мира"; "пути снижения геополитического противостояния в Причерноморье" и др.

Участниками форума, который организует Крымский независимый центр политических исследователей и журналистов, станут представители органов исполнительной власти, журналистских и экспертных кругов АР Крым, Севастополя, Киева и зарубежья.