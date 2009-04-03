Украинцы выбирают европейский образ жизни, но не интеграцию в ЕС

Украинцы выбирают европейский образ жизни, но не интеграцию в Европейский Союз.

Такое мнение высказали эксперты в ходе проведенного Институтом Горшенина опроса о результатах годовой программы социологических исследований под названием «Проект страны», презентованной в марте 2009.

Эксперты прокомментировали вывод годовой программы, который фиксирует тот факт, что Украина находится на распутье.

Согласно экспертному опросу, украинцы еще не решили, каким курсом должна идти Украины и кто должен быть ее стратегическим партнером – Запад или Россия. При этом на сегодняшний день формирование геополитических симпатий украинцев происходит на фоне негативных экономических ожиданий от России, которые вынуждают граждан Украины направить свои взгляды к ЕС. Таким образом, Россия медленно теряет позиции в Украине, а ЕС – наращивает, отмечают эксперты.

Так, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ заявляет, что сейчас общественные настроения достаточно амбивалентны и нет настроений объединиться либо с Евросоюзом, либо с Россией в некое иное качество.

«Есть запрос на стабильность, на миролюбие, на толерантность. А вот что касается ориентации на некие стандарты жизни – здесь выбор в пользу европейского образа, стиля и стандартов. Поэтому если бы украинских граждан спрашивали не «с кем вы хотите быть в хороших отношениях» а «как вы хотите жить», то подавляющее большинство конечно говорило бы о европейском измерении. Но это совсем не тождественно политическому лозунгу о вхождении Украинского государства в Евросоюз. Поэтому ни Россия, ни Европа пока украинским обществом не выбираются в качестве интеграционного партнера», - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила ПОГРЕБИНСКОГО, весь опыт последних лет показывает отсутствие серьезный изменений в общественном настрое.

«Большинство людей выступает за сохранение украинской независимости и за особенно хорошие отношения с Россией. Однако и за продвижение по пути к европейскому выбору: в смысле высоких стандартов жизни, гарантий безопасности, гарантий прав и свобод. Вот тот коридор определенности, который уже существует, и если бы была такая политическая сила, которая бы в нем двигалась, она, теоретически, имела бы возможность получить большинство голосов на выборах», - заявил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь, эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МВД Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что поддержка украинцами вступления в Евросоюз всегда превышала 50%. И это стабильный результат, по мнению эксперта. «Но его не следует переоценивать из-за того, что он базируется на симпатии к определенному образу жизни, а не к геополитическим факторам. Люди едины в одном – они поддерживают независимость Украины и у них это является ключевым определением. Поэтому говорить о симпатиях к отдельным странам не совсем правильно. Ключевым для большинства граждан Украины являются не каки-то интересы других стран, а все-таки собственный интерес, на защиту которого они отдают соответствующий мандат на выборах», - заявил А.ПАЛИЙ.

Народный депутат от Партии регионов Тарас ЧЕРНОВИЛ считает, что европейский выбор для украинцев вообще был абсолютной данностью. Но раньше, заявил он, его никто не пробовал напрямую противопоставлять России. «Есть Россия, с которой мы дружим, все прекрасно – но мы идем однозначно в Европу. И это устраивало людей – западный выбор, который в принципе не вносит конфликт на востоке. Но за последние годы западный вектор в значительной степени дискредитирован в субъективном плане. То есть, нас вели в Европу, откровенно говоря, дебильными методами, которые нас к Европе приблизили, но вызвали откровенное презрение. Очень часто под это подпадало что угодно. Начиная от того, когда ЮЩЕНКО хочет по-детски чего-то, и все должно быть так, и заканчивая тем, что стук в двери Евросоюза проходил очень непродуманным образом, не отвечающим традициям и методологии интеграции в ЕС. На такой навязчивый стук в двери мы получали ответы негативного характера. Это вызвало у многих людей мнение, что Европа нас не хочет принимать», - отметил Т.ЧЕРНОВИЛ.