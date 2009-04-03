В Ялте пройдет международная конференция «Содружество»

23 апреля в Ялте планируется проведение Международной конференции «Содружество», где будут обсуждаться вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества Крыма.

Об этом сообщили сегодня в Республиканском комитете Крыма по информации.

Основная цель конференции – оказание помощи крымским товаропроизводителям в расширении и укреплении коммерческих связей на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья, продвижение продукции товаропроизводителей автономии на внутреннем и внешнем рынках.

На форуме планируются выступления на темы: «Перспективы развития российско-украинских торговых отношений», «Перспективные направления сотрудничества Республики Венгрия и Украины», «Экономические связи Украины и Турции», «Влияние глобализационных процессов на потребительский рынок Украины в условиях финансового кризиса» и т.д.

Ожидается подписание соглашений о межрегиональном сотрудничестве между органами представительной и исполнительной власти Крыма и Киевской области, Крыма и Владимирской области России.

Организатор «Содружества» − Рескомитет по торговле и защите прав потребителей.