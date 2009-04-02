Мельник теперь главный по боксу

Депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК избран президентом Федерации бокса Крыма.

Такое решение сегодня в Симферополе приняли участники отчетно-выборной конференции федерации.

«Настало время для качественно нового рывка в развитии бокса. Основная наша цель – массовый подъем этого вида спорта, потому что, если говорят, что король игровых видов спорта – футбол, то король единоборств – бокс», – отметил МЕЛЬНИК.

Народный депутат Украины Борис ДЕЙЧ написал заявление об освобождении с должности почетного президента федерации, поскольку, по его словам, в последнее время он проживает в Киеве и в конце прошлого года был избран президентом Федерации танцевального спорта.

Создан Попечительный совет федерации, в состав которого вошли крымский премьер Виктор ПЛАКИДА (председатель совета), глава постоянной комиссии парламента автономии по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь ЛУКАШЕВ, крымский депутат Сергей БЕЙМ, мэры Симферополя, Ялты, Феодосии и др.

Совет создан для того, чтобы руководители районов и городов могли способствовать развитию крымской школы бокса в регионах полуострова.

По материалам КИА