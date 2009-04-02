В Керченском проливе в критическом состоянии экипаж судна «Берикс»

В Керченском проливе в критическом положении находится команда судна «Берикс».

Судно «Берикс» (флаг Украина) находится в море уже четыре месяца. Экипаж – 11 человек и капитан – украинцы. В декабре прошлого года «Берикс» вышел из Поти (Грузия) с грузом мороженого мяса, сообщает портал Керчь – это мой город

Вес груза – 222 т 900 кг замороженного мяса птицы, свинины, мяса кролей. Дата производства – 2005 год. Срок годности – 2006 год.

Для такого груза все порты Украины закрыты. Николаев, Евпатория, Феодосия отказали капитану «Берикса» в заходе. Агентирующие фирмы Керчи также шарахнулись от просроченного мяса. Пограничники, санслужбы и другие контролирующие службы города следят за тем, чтобы не допустить этот корабль на украинскую территорию.

При этом, сообщает портал со ссылкой на информацию источника в пограничной службе, на «Бериксе» закончились запасы воды и продовольствия.

Состояние команды критическое, она готова бросить судно, информирует портал. В настоящее время корабль находится в 20 км от берега, на якорной стоянке.