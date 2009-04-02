За школьниками устроят слежку
17:43, 02 апреля 2009Крым
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Систему презентовали в Симферополе
Во всех школах Симферополя планируется установить системы видеонаблюдения для охраны учреждений.
Сейчас такая система установлена только в общеобразовательной школе № 7. Сегодня там состоялась презентация. Система видеонаблюдения этой школы включает 10 видеокамер, компьютерное оборудование, комплектующие.
Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО сообщил, что видеонаблюдение планируется установить в школах города за счет бюджетных средств (средств, выделяемых депутатам горсовета на наказы избирателей) и денег родителей.
Для каждой школы стоимость установки видеонаблюдения будет индивидуальна, так как это, в частности, зависит от количества камер.
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