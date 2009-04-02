Денисова за год заработала 878 тысяч гривен. Ездит на Audi A6

Министр труда и социальной политики Украины, крымчанка Людмила ДЕНИСОВА, в соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Украины "О борьбе с коррупцией", обнародовала сведения о доходах, ценных бумагах и имуществе.

Как сообщает сегодня пресс-служба министерства, общая сумма совокупного дохода ДЕНИСОВОЙ в прошлом году составила 877 тыс. 979,54 грн., в том числе: заработная плата – 220 тыс. 871,34 грн., проценты, дивиденды, роялти – 620 тыс. 956,11 грн., материальная помощь – 36 тыс. 152,09 грн.

Совокупный доход членов ее семьи в 2008 году составил 125 тыс. 230,62 грн., в частности, заработная плата – 52 тыс. 286,56 грн., дивиденды, проценты и роялти – 72 тыс. 944,06 грн.

В разделе декларации „сведения о недвижимом имуществе” ДЕНИСОВА отметила, что в ее частной собственности находится здание площадью 350,6 кв.м. в Ялте (1/4 доли), нежилые помещения площадью 241,7 кв. м. в Ялте (1/4 доли) и нежилые помещения в Симферополе 933,2 кв. м. (1/4 доли).

У членов семьи министра есть квартира в Симферополе площадью 197 кв.м.

В настоящее время в собственности ДЕНИСОВОЙ есть автомобиль Audi A6 с объемом двигателя 2510 см куб. Члены ее семьи владеют автомобилем Rover Mini Cooper.

Министр труда также имеет ценные бумаги на общую сумму 2 млн. 368 тыс. 955 грн. и 1 млн. 118 тыс. 013,32 грн. на банковском счете.

Декларация заполнена 30 марта.